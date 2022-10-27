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Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 08:48

Уряд Угорщини пообіцяв виправити ситуацію з провокативним змістом онлайн-підручника з географії для 8-класників, у якому російську агресію проти України трактують як громадянський конфлікт, який роздмухують Росія, ЄС і США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання InfoPost.

Держсекретаріат освіти випустив доручення, за яким сторінку з інформацією, яка викликала хвилю обурення, з онлайн-підручника мають вилучити.

 

Як зазначила голова Української асоціації "Єдність" Вікторія Петровська, державний секретаріат ще не звертався до них із проєктом нової редакції тексту.

"З розмови з представниками урядового кабінету освіти, нам видається, що до цієї частини підручника восьмикласники дійдуть у лютому-березні", – зазначила вона.

За інформацією Infopost, скандальну редакцію підручника було затверджено ще в 2018 році, тобто вже після початку російської агресії 2014, але ще до вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, в Угорщині державний центр розробив підручник географії для 8-го класу, переповнений антиукраїнською пропагандою та брехливими фактами, здатний "запрограмувати" школярів на вороже ставлення до України.

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У підручнику угорських школярів переконують, що в Україні точиться громадянська війна, до якої Росія напевно не причетна.

Допис супроводжується малюнком, на якому Україну розривають російський ведмідь та чоловіки в символіці США і Євросоюзу. Школярів при цьому запитують: "Кому (з них) має належати Україна?"

У відповідь в МЗС виступили з вимогою якнайшвидшого виправлення неправдивої інформації в угорському підручнику.

Детальніше про підручник читайте у статті: Шкільна пропаганда Віктора Орбана. Як Угорщина виховує покоління, вороже до України.

Теми: УгорщинапропагандаосвітаУкраїна
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