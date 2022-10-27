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Венгерское правительство пообещало изменить скандальный учебник с пропагандой о войне в Украине

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 08:48

Правительство Венгрии пообещало исправить ситуацию с провокационным содержанием онлайн-учебника по географии для 8-классников, в котором российскую агрессию против Украины трактуют как гражданский конфликт, который раздувают Россия, ЕС и США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание InfoPost.

Госсекретариат образования выпустил поручение, по которому страницу с информацией, которая вызвала волну возмущения, с онлайн-учебника должны изъять.

 

Как отметила глава Украинской ассоциации "Единство" Виктория Петровская, государственный секретариат еще не обращался к ним с проектом новой редакции текста.

"Из разговора с представителями правительственного кабинета образования, нам кажется, что до этой части учебника восьмиклассники дойдут в феврале-марте", - отметила она.

По информации Infopost, скандальную редакцию учебника было утверждено еще в 2018 году, то есть уже после начала российской агрессии 2014, но еще до вторжения 24 февраля 2022 года.

Напомним, в Венгрии государственный центр разработал учебник географии для 8-го класса, переполненный антиукраинской пропагандой и лживыми фактами, способный "запрограммировать" школьников на враждебное отношение к Украине.

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В учебнике венгерских школьников убеждают, что в Украине идет гражданская война, к которой Россия наверняка не причастна.

Текст сопровождается рисунком, на котором Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза. Школьников при этом спрашивают: "Кому (из них) должна принадлежать Украина?"

Подробнее об учебнике читайте в статье: Школьная пропаганда Виктора Орбана. Как Венгрия воспитывает поколение, враждебное к Украине.

Темы: ВенгрияпропагандаобразованиеУкраина
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