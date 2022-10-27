Росіяни за добу втратили 19 безпілотників та гелікоптер – Генштаб
Четвер, 27 жовтня 2022, 09:14
За минулу добу російські окупанти втратили 19 безпілотників, три танки, гелікоптер та понад 300 людей особового складу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;
- танків – 2 631 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;
- артилерійських систем – 1 690 (+4) од;
- РСЗВ – 379 (+0) од;
- засоби ППО – 192 (+0) од;
- літаків – 271 (+0) од;
- гелікоптерів – 249 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);
- крилаті ракети – 351 (+1);
- кораблі /катери – 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;
- спеціальна техніка ‒ 150 (+1).
Дані уточнюються.
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