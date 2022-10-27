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Росіяни за добу втратили 19 безпілотників та гелікоптер – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 09:14
ЗБИТИЙ "ШАХЕД", Ілюстративне ФОТО з MIL.IN.UA

За минулу добу російські окупанти втратили 19 безпілотників, три танки, гелікоптер та понад 300 людей особового складу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 69 220 (+320) осіб ліквідовано;
  • танків – 2 631 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 5 364 (+13) од;
  • артилерійських систем – 1 690 (+4) од;
  • РСЗВ – 379 (+0) од;
  • засоби ППО – 192 (+0) од;
  • літаків – 271 (+0) од;
  • гелікоптерів – 249 (+1) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 398 (+19);
  • крилаті ракети – 351 (+1);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 078 (+2) од;
  • спеціальна техніка ‒ 150 (+1).

Дані уточнюються.

 

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Теми: Генштабвійнабезпілотникизброя
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