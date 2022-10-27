Россияне за сутки потеряли 19 беспилотников и вертолет – Генштаб
Четверг, 27 октября 2022, 09:14
За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 19 беспилотников, три танка, вертолет и более 300 человек личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:
- личного состава – около 69 220 (+320) человек ликвидировано;
- танков – 2 631 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 5 364 (+13) ед;
- артиллерийских систем – 1 690 (+4) ед;
- РСЗО – 379 (+0) ед;
- средства ПВО – 192 (+0) ед;
- самолетов – 271 (+0) ед;
- вертолетов – 249 (+1) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 398 (+19);
- крылатые ракеты – 351 (+1);
- корабли / катера – 16 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 078 (+2) ед;
- специальная техника – 150 (+1).
Данные уточняются.
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