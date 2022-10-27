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Россияне за сутки потеряли 19 беспилотников и вертолет – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 октября 2022, 09:14
Россияне за сутки потеряли 19 беспилотников и вертолет – Генштаб
Сбитый "ШАХЕД", Иллюстративное ФОТО с MIL.IN.UA

За минувшие сутки российские оккупанты потеряли 19 беспилотников, три танка, вертолет и более 300 человек личного состава.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.10 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 69 220 (+320) человек ликвидировано;
  • танков – 2 631 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин – 5 364 (+13) ед;
  • артиллерийских систем – 1 690 (+4) ед;
  • РСЗО – 379 (+0) ед;
  • средства ПВО – 192 (+0) ед;
  • самолетов – 271 (+0) ед;
  • вертолетов – 249 (+1) ед; 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 398 (+19);
  • крылатые ракеты – 351 (+1);
  • корабли / катера – 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 078 (+2) ед;
  • специальная техника – 150 (+1).

Данные уточняются.

 

Темы: Генштабвойнабеспилотникиоружие
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