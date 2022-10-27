Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сватівщині знищено казарму з окупантами – голова Луганської ОВА

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 09:33

У Сватівському районі Луганської області знищено казарму й близько 60 російських окупантів, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "На Сватівщині знищено казарму з окупантами… За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери. 

Реклама:

Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад".

Деталі: За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає. 

26 жовтня авіація Сил оборони України завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом підрозділи ППО збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

Українські ракетні війська й артилерія протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки. 

Зу свого боку, росіяни обстріляли низку населених пунктів, у тому числі й нещодавно звільнених від них.

Зокрема, на Лиманському напрямку – це Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське, Зарічне, Вишневе, Григорівка, Сергіївка.

На Бахмутському – Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля, Озарянівка, Іванград, Торецьк, Курдюмівка.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: