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На Сватівщині знищено казарму з окупантами – голова Луганської ОВА

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 09:33

У Сватівському районі Луганської області знищено казарму й близько 60 російських окупантів, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "На Сватівщині знищено казарму з окупантами… За результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове (це колишня Петрівка на Сватівщині) втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери. 

Крім того, до Голубівки протягом 24-25 жовтня доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для порятунку з Луганська та Кадіївки прибули декілька хірургічних бригад".

Деталі: За словами Гайдая, кількість загиблих окупантів зростає. 

26 жовтня авіація Сил оборони України завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.

Загалом підрозділи ППО збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

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Українські ракетні війська й артилерія протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.

Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки. 

Зу свого боку, росіяни обстріляли низку населених пунктів, у тому числі й нещодавно звільнених від них.

Зокрема, на Лиманському напрямку – це Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське, Зарічне, Вишневе, Григорівка, Сергіївка.

На Бахмутському – Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля, Озарянівка, Іванград, Торецьк, Курдюмівка.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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