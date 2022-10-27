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В Сватовском районе уничтожена казарма с оккупантами – глава Луганской ОГА

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 09:33

В Сватовском районе Луганской области уничтожена казарма и около 60 российских оккупантов, заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. 

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "На Сватовщине уничтожена казарма с оккупантами... По результатам огневого поражения противника в районах населенных пунктов Коржово (это бывшая Петровка на Сватовщине) потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры. 

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Кроме того, в Голубовку в течение 24-25 октября доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для спасения из Луганска и Кадиевки прибыли несколько хирургических бригад".

Детали: По словам Гайдая, количество погибших оккупантов растет. 

26 октября авиация Сил обороны Украины нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса. 

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В целом подразделения ПВО сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БпЛА врага.

Украинские ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Очередная атака оккупантов отбита в районе Белогоровки. 

Со своей стороны, россияне обстреляли ряд населенных пунктов, в том числе и недавно освобожденных от них.

В частности, на Лиманском направлении – это Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, Спорное, Невское, Верхнекаменское, Заречное, Вишневое, Григорьевка, Сергеевка.

На Бахмутском – Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье, Озаряновка, Иванград, Торецк, Курдюмовка.

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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