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Окупанти не збираються відбудовувати зруйновану Попасну – Гайдай

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 09:52

Окупанти не збираються відбудовувати місто Попасна в Сєвєродонецькому районі Луганської області, розглядають ідеї переселення людей в інші міста.

Джерело: законний голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Пряма мова: "У так званій "ЛНР" ще раз зазначили про недоцільність відбудови Попасної. Стан розгляду заяв на отримання компенсації за зруйноване житло окупанти самі собі визнали незадовільним.

Ніхто з окупантів не в змозі взяти відповідальність за рішення стосовно Попасної. Спочатку видали указ щодо недоцільності її відновлення, потім на більш вищому рівні, тобто в Росії, його спростували, а зараз знову готують місцевих жителів до попереднього розвитку справ". 

Деталі: За словами Гайдая, окупанти шукають кошти для будівництва житла у Первомайську та Золотому. Розглядають варіанти із Лисичанськом і Сєвєродонецьком.

При цьому, за словами Гайдая, у Лисичанську й Сєвєродонецьку, – так само, як і в Рубіжному та Кремінній, – загарбники не змогли навіть оперативно розглянути заяви на надання компенсації за зруйноване житло.

"Чи то гроші надійшли, а потім раптово зникли, або зникли ще до надходження, але факти масових невиплат вже дійшли до так званого керівництва "республіки". Винних шукають, зниклі кошти – ні", – заявив Гайдай.

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Теми: Луганська областьвійнаокупація
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