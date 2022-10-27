Оккупанты не собираются отстраивать разрушенную Попасную – Гайдай

Оккупанты не собираются отстраивать город Попасная в Северодонецком районе Луганской области, рассматривают идеи переселения людей в другие города.

Источник: законный глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Прямая речь: "В так называемой "ЛНР" еще раз отметили нецелесообразность восстановления Попасной. Состояние рассмотрения заявлений на получение компенсации за разрушенное жилье оккупанты сами себе признали неудовлетворительным.

Никто из оккупантов не в состоянии взять ответственность за решение по Попасной. Сначала выдали указ о нецелесообразности ее восстановления, затем на более высоком уровне, то есть в России, его опровергли, а сейчас снова готовят местных жителей к предыдущему развитию дел".

Детали: По словам Гайдая, оккупанты ищут средства для строительства жилья в Первомайске и Золотом. Рассматривают варианты с Лисичанском и Северодонецком.

При этом, по словам Гайдая, в Лисичанске и Северодонецке, – так же, как и в Рубежном и Кременной, – захватчики не смогли даже оперативно рассмотреть заявления на предоставление компенсации за разрушенное жилье.

"То ли деньги поступили, а потом внезапно исчезли, то ли исчезли еще до поступления, но факты массовых невыплат уже дошли до так называемого руководства "республики". Виновных ищут, пропавшие средства – нет", – заявил Гайдай.