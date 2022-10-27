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В.о. голови СБУ розповів про ворожі загрози УПЦ МП: 33 агенти і коригувальники вогню в рясах

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 10:46
глава РПЦ агент ФСБ Крил Гундяєв. ілюстративне фото з відкритих джерел

В.о. голови СБУ Василь Малюк запевнив, що спецслужба розуміє всі можливі загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП, тому якісно відпрацьовує цей напрямок.

Джерело: Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ МП на території України). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і своєчасно задокументувати".

Деталі: За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тож цей напрямок відпрацьовується якісно.

Він нагадав про затримання на Вінниччині "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва (очільник РПЦ патріарх Кирило -ред.) і постійно комунікував із ФСБ".

За словами Малюка, силовики виявили матеріали, які це підтверджують, зокрема листування в месенджерах.

Пряма мова: "Якщо ж узяти період від початку війни, то ми відкрили 23 кримінальні провадження щодо таких персонажів, уже маємо 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних коригувальників вогню в рясах".

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Теми: СБУвійнацерква
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