И.о. главы СБУ рассказал о вражеских угрозах УПЦ МП: 33 агента и корректировщики огня в рясах

И.о. главы СБУ Василий Малюк заверил, что спецслужба понимает все возможные угрозы вражеского влияния в деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление.

Исчточник: Малюк в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Да, угрозы есть (вражеского влияния в деятельности УПЦ МП на территории Украины). Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать".



Детали: По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры, поэтому это направление отрабатывается качественно.



Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", "который является одногруппником Гундяева (глава РПЦ патриарх Кирилл –ред.) и постоянно коммуницировал с ФСБ.



По словам Малюка, силовики обнаружили подтверждающие материалы, в том числе переписка в мессенджерах.



Прямая речь: "Если же взять период с начала войны, то мы открыли 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых – от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

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