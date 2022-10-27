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У Куп'янську затримали депутата "Слуги народу": постачав "молочку" окупантам і платив їм "податки"

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 11:31
Олександр Радченко, фото з його Facebook

Правоохоронці затримали депутата Куп'янської районної ради Олександра Радченка, який також є генеральним директором Куп'янського молочно-консервного комбінату і представником партії "Слуга народу".

Джерело: Служба безпеки України, YouControl

Деталі: В СБУ не називають імені затриманого, але вказують, що він є директором місцевого молочно-консервного комбінату – а, за даними YouControl, це Олександр Радченко.

За даними СБУ, в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області встановлено, що депутат Куп’янської районної ради добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.

Дослівно СБУ: "Перебуваючи на посаді генерального директора місцевого молочно-консервного комбінату, він "перелаштував" його роботу на користь країни-агресора після захоплення частини регіону.

Для цього посадовець здійснив "перереєстрацію" акціонерного товариства у так званій "налоговой службе" окупаційної адміністрації. Потім відкрив рахунки в одному з російських банків та перевів усі розрахункові операції компанії в рублі.

Таким чином він забезпечив регулярне постачання промислових обсягів молочної продукції для потреб загарбників на тимчасово окупованій території сходу України".

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Деталі: Задокументовано, що тільки за одним "договором поставки" його підприємство відвантажило до захопленого Луганська до 20 тисяч одиниць товару на майже один мільйон у гривневому еквіваленті.

На підставі зібраних доказів співробітники СБУ затримали депутата у Куп’янську.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

  • документи із доказами співпраці з агресором;
  • картки російських банків;
  • понад пів мільйона рублів готівкою, які одержані злочинним шляхом.

Куп'янському депутату повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється причетність затриманого до збору і передачі ворогу розвідувальної інформації про місця дислокації та переміщення Сил оборони на сході України.

Теми: Харківська областьокупаціяколабораціядержзрада
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