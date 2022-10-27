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В Купянске задержали депутата "Слуги народа": поставлял "молочку" оккупантам и платил им "налоги"

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 11:31
В Купянске задержали депутата Слуги народа: поставлял молочку оккупантам и платил им налоги
Олександр Радченко, фото з його Facebook

Правоохранители задержали депутата Купянского районного совета Александра Радченко, который также является генеральным директором Купянского молочно-консервного комбината и представителем партии "Слуга народа".

Источник: Служба безопасности Украины, YouControl

Детали: В СБУ не называют имени задержанного, но указывают, что он является директором местного молочно-консервного комбината – а, по данным YouControl, это Александр Радченко.

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По данным СБУ, в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области установлено, что депутат Купянского районного совета добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и организовал им оптовые поставки пищевой продукции с собственного предприятия.

Дословно СБУ: "Находясь в должности генерального директора местного молочно-консервного комбината, он "перестроил" его работу на пользу страны-агрессора после захвата части региона.

Для этого чиновник осуществил "перерегистрацию" акционерного общества в так называемой "налоговой службе" оккупационной администрации. Затем открыл счета в одном из российских банков и перевел все расчетные операции компании в рубли.

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Таким образом он обеспечил регулярные поставки промышленных объемов молочной продукции для нужд захватчиков на временно оккупированной территории востока Украины".

Детали: Задокументировано, что только по одному "договору поставки" его предприятие отгрузило в захваченный Луганск до 20 тысяч единиц товара на почти один миллион в гривневом эквиваленте.

На основании собранных доказательств сотрудники СБУ задержали депутата в Купянске.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили:

  • документы с доказательствами сотрудничества с агрессором;
  • карточки российских банков;
  • более полумиллиона рублей наличными, полученными преступным путем.

Купянскому депутату сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, проверяется причастность задержанного к сбору и передаче врагу разведывательной информации о местах дислокации и перемещения Сил обороны на востоке Украины.

Темы: Харьковская областьоккупацияколлаборационизмгосизмена
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