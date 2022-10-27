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В.о. голови СБУ відзначив роль жінок у контррозвідці: "Справжні амазонки"

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 11:33
В.о. голови СБУ відзначив роль жінок у контррозвідці: Справжні амазонки
Ввсиль Малюк. фото СБУ

В.о. голови Служби безпеки України Василь Малюк відзначає роботу жінок у сфері контррозвідувальної діяльності України.

Джерело: Малюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на запитання про те, що можна розповісти про роботу української агентури, Малюк зазначив, що "зі зрозумілих причин на публіку конкретику розкривати не може, щоб не розшифрувати форми і методи, не підставити джерела, які працюють у тилу ворога, зокрема в РФ".

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Однак окремо він подякував жінкам.

Пряма мова: "Це найкращі агенти, справжні амазонки у сфері контррозвідувальної діяльності, які проводять мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій успішно реалізовано завдяки агентурній жіночій присутності".

Деталі: За словами в.о. глави СБУ, деякі агенти вже пройшли через пластичну хірургію і зміну даних, щоб не наражатися на небезпеку.

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Загалом, як наголосив Малюк, сфера контррозвідувальної діяльності є одним із тих напрямів, які українська спецслужба вдосконалює та розвиває.

Теми: СБУ
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