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И.о. главы СБУ отметил роль женщин в контрразведке: "Настоящие амазонки"

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 11:33
Ввсилий Малюк. фото СБУ

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк отмечает работу женщин в сфере контрразведывательной деятельности Украины.

Источник: Малюк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос о том, что можно рассказать о работе украинской агентуры, Малюк отметил, что "по понятным причинам на публику конкретику раскрывать не может, чтобы не расшифровать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага, в том числе в РФ".

Однако отдельно он поблагодарил женщин.

Прямая речь: "Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, проводящие мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию".

Детали: По словам и.о. главы СБУ, некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и смену данных, чтобы не подвергаться опасности.

В целом, как подчеркнул Малюк, сфера контрразведывательной деятельности является одним из тех направлений, которые украинская спецслужба совершенствует и развивает.

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Темы: СБУ
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