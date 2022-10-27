Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправку в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав Анушаускас у Twitter.

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More support to Ukraine 🇺🇦 ! @LTU_Army sent 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" and other equipment to Ukraine. pic.twitter.com/76TTy27d47 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 27, 2022

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис раніше заявив, що він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, оскільки можливості країни "на межі".

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Тим часом Європейський Союз закликав міністрів оборони країн блоку координувати закупівлі зброї, щоб отримати кращі умови від постачальників.