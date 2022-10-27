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Литва відправила в Україну 7 броньованих позашляховиків та іншу техніку

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 12:11

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про відправку в Україну  7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншої техніки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав Анушаускас у Twitter.

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис раніше заявив, що він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS, оскільки можливості країни "на межі".

Тим часом Європейський Союз закликав міністрів оборони країн блоку координувати закупівлі зброї, щоб отримати кращі умови від постачальників.

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Теми: ЛитваУкраїнатранспортвійна
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