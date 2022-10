Литва отправила в Украину семь бронированных внедорожников и другую технику

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил об отправке в Украину семи бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другой техники.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Больше поддержки Украине! Вооруженные силы Литвы отправили в Украину семь бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику", - написал Анушаускас в Twitter.

More support to Ukraine 🇺🇦 ! @LTU_Army sent 7 armored SUVs "Toyota Land Cruiser 200" and other equipment to Ukraine. pic.twitter.com/76TTy27d47