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В Україні створили новий безпілотник "ШАРК": веде глибоку розвідку і може коригувати HIMARS

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 13:17
В Україні створили новий безпілотник ШАРК: веде глибоку розвідку і може коригувати HIMARS
Тут і далі фото надані ТОВ "Укрспецсистемс"

Українська компанія Укрспецсистемс розробила новий, стійкий до роботи в умовах РЕБ, безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК", який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Джерело: пресслужба Укрспецсистемс

Дослівно Укрспецсистемс: "Розробка "ШАРК" велася фактично вже під час повномасштабного вторгнення як оперативна відповідь нашої компанії на виклики та потреби української армії.

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Сьогодні "ШАРК" повністю готовий до застосування у бойових умовах". 

 

Деталі: В компанії додали, що розробка цього розвідувального БПЛА від проєкту до першого польоту тривала менше ніж пів року.

"ШАРК" сконструйований спеціально для проникнення на тимчасово контрольовану ворогом територію: для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі, західного далекобійного озброєння – зокрема, HIMARS.

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"ШАРК", серед іншого, має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. 

 

Завдяки високонадійному модулю зв’язку та сучасній камерній системі, безпілотник дозволяє заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкту. 

 

Зазначається, що він буде корисний під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога.

Технічні характеристики "ШАРК":

  • Час польоту – понад 2 години,
  • Дальність зв’язку – 60 км,
  • Практична стеля – 2000 м,
  • Камерна система – Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом,
  • Злітна маса – 10 кг,
  • Розмах крил – 1,91 м,
  • Час розгортання – 15 хвилин,
  • Температура експлуатації – від -15 С  до +50 С,
  • Метод шифрування – AES256,
  • Крейсерська швидкість – 70-90 км/год,
  • Максимальна швидкість польоту – 150 км/год,
  • Швидкість звалювання – 60 км/год,
  • Спосіб зльоту – катапульта,
  • Спосіб посадки – парашут.
 

Для довідки: ТОВ "Укрспецсистемс" – українська компанія, створена у 2014 році, яка займається розробкою і виробництвом військових та цивільних комплексів БПЛА, наземних станцій управління, корисного навантаження, компонентів та програмного забезпечення.

"Укрспецсистемс" випускає два класи безпілотників –  оперативно-тактичного рівня PD-2 та тактичний безпілотник "ШАРК".

Теми: Українабезпілотникивійна
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