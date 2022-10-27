В Украине создали новый беспилотник "ШАРК": ведет глубокую разведку и может корректировать HIMARS

Здесь и далее фото предоставлены ООО "Укрспецсистемс"

Украинская компания Укрспецсистемс разработала новый, устойчивый к работе в условиях РЭБ, беспилотный авиационный комплекс "ШАРК", который среди прочего может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

Источник: пресс-служба Укрспецсистемс

Дословно Укрспецсистемс: "Разработка "ШАРК" велась фактически уже во время полномасштабного вторжения как оперативный ответ нашей компании на вызовы и потребности украинской армии.

Сегодня "ШАРК" полностью готов к применению в боевых условиях".

Детали: В компании добавили, что разработка этого разведывательного БПЛА от проекта до первого полета длилась менее полугода.

"ШАРК" сконструирован специально для проникновения на временно контролируемую врагом территорию: для проведения глубинной аэроразведки и корректировки, в том числе, западного дальнобойного вооружения – в частности, HIMARS.

"ШАРК", среди прочего, имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

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Благодаря высоконадежному модулю связи и современной камерной системе, беспилотник позволяет углубиться в тыл врага до 60 км и вести наблюдение на расстоянии до 5 км от БПЛА до объекта.

Отмечается, что он будет полезен при планировании и проведении наступательных операций, а также для прогнозирования действий врага.

Технические характеристики "ШАРК":

Время полета – более 2 часов,

Дальность связи – 60 км,

Практический потолок – 2000 м,

Камерная система – Full HD электрооптический сенсор с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом,

Взлетная масса – 10 кг,

Размах крыльев – 1,91 м,

Время развертывания – 15 минут,

Температура эксплуатации – от -15 С до +50 С,

Метод шифрования – AES256,

Крейсерская скорость – 70-90 км/ч,

Максимальная скорость полета – 150 км/ч,

Скорость сваливания – 60 к м/ч,

Способ взлета – катапульта,

Способ посадки – парашют.

Для справки: ООО "Укрспецсистемс" – украинская компания, созданная в 2014 году, которая занимается разработкой и производством военных и гражданских комплексов БПЛА, наземных станций управления, полезной нагрузки, компонентов и программного обеспечения.

"Укрспецсистемс" выпускает два класса беспилотников – оперативно-тактического уровня PD-2 и тактический беспилотнык "ШАРК".