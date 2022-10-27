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У Чехії засудили двох блогерів через мову ненависті щодо українських біженців

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 13:27
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Суд чеського міста Кладно відправив до в'язниці двох чеських блогерів, яких звинувачували у ненависницьких висловлюваннях щодо українців у публічно поширеному відео.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

Суд Кладно засудив Патріка Тушля до 10 місяців позбавлення волі і Томаша Чермака до шести місяців. Це був найменший можливий вирок, в даному випадку обом загрожувало до трьох років позбавлення волі.

Вирок було винесено в той же день, коли суд розпочав слухання справи. Обидва підсудні, які досі перебували під вартою, були доставлені до суду під конвоєм.

У своїй заяві на обвинувальний акт Тушль заявив, що не має нічого проти українців в цілому, але засуджує, серед іншого, дії деяких українських націоналістів. Він вибачився за ненормативну лексику, використану у відео. При цьому він додав, що відчуває себе невинним, але форма відео була недоречною.

Чермак сказав судді, що припустився помилки, а також визнав недоречність виступу.

Обвинувачення було подано державним обвинувачем за статтею про наклеп на націю, расу, етнічну групу або іншу групу осіб, а також за розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод.

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Згідно з обвинувальним актом, у серпні цього року двоє чоловіків у прямому ефірі транслювали у соціальних мережах відео, в яких паплюжили українців.

Наприклад, в одному з відео вони закликали до контрдемонстрації на зібрання українців, а Чермак, серед іншого, заявив: "Українці починають розмножуватися тут, одна демонстрація за іншою. Ми повинні діяти зараз, інакше ми потрапимо в пекло".

У відео також міститься низка принизливих та нецензурних висловлювань, в яких українці називаються "лайном", "брудними" тощо.

Вирок не є остаточним, він може бути оскаржений.

Теми: ЧехіябіженціУкраїна
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