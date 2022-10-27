Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Чехии осудили двух блогеров из-за языка ненависти в адрес украинских беженцев

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 13:27
скриншот

Суд чешского города Кладно отправил в тюрьму двух чешских блогеров, которых обвиняли в ненавистнических высказываниях в отношении украинцев в публично распространенном видео.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Суд Кладно приговорил Патрика Тушля к 10 месяцам лишения свободы и Томаша Чермака к шести месяцам. Это был наименьший возможный приговор, в данном случае обоим грозило до трех лет лишения свободы.

Приговор был вынесен в тот же день, когда суд начал слушание дела. Оба подсудимых, которые до сих пор находились под стражей, были доставлены в суд под конвоем.

В своем заявлении на обвинительный акт Тушль заявил, что не имеет ничего против украинцев в целом, но осуждает, среди прочего, действия некоторых украинских националистов. Он извинился за ненормативную лексику, использованную в видео. При этом он добавил, что чувствует себя невиновным, но форма видео была неуместной.

Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность выступления.

Обвинение было подано государственным обвинителем по статье о клевете на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно обвинительному акту, в августе этого года двое мужчин в прямом эфире транслировали в социальных сетях видео, в которых порочили украинцев.

Например, в одном из видео они призывали к контрдемонстрации на собрания украинцев, а Чермак, среди прочего, заявил: "Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду".

В видео также содержится ряд унизительных и нецензурных высказываний, в которых украинцы называются "дерьмом", "грязными" и тому подобное.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован.

Темы: ЧехиябеженцыУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ

Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога

ВСУ продвигаются на Луганщине, хоть и медленно – Гайдай

США разработали план противодействия захвату западного оружия в Украине Россией

Путин сказал, что российские потери в десять раз меньше чем у Украины

США отреагируют на удары РФ по коммерческим спутникам - Белый дом

Все новости...
Чехия
В Чехии убрали дорисованную стиральную машину из памятника солдату Красной армии
В Чехии дорисовали краденую стиральную машину к памятнику солдату Красной армии
Чехия с 25 октября не пускает россиян по туристическим и студенческим визам
Последние новости
06:22
КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа – СМИ
05:45
Враг с Черного моря угрожает 24 "Калибрами" – ОК "Юг"
04:44
ISW: Путин подтвердил неизменную цель – уничтожить украинское государство
03:45
ОбновленоИлон Маск купил Twitter, предыдущее руководство покинуло штаб-квартиру
03:38
Украина в ООН: Россия готовит провокации с применением биологического оружия
02:41
Авиация 16 раз ударила по районам сосредоточения врага – оперативное командование
02:20
США предоставят Украине новый пакет военной помощи – СМИ
01:56
Сумщина: россияне выпускали снаряды и мины по общинам, били из АГС
01:32
Воздушники объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
00:58
МАГАТЭ проверит два ядерных объекта в Украине
Все новости...