В Чехии осудили двух блогеров из-за языка ненависти в адрес украинских беженцев

Суд чешского города Кладно отправил в тюрьму двух чешских блогеров, которых обвиняли в ненавистнических высказываниях в отношении украинцев в публично распространенном видео.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

Суд Кладно приговорил Патрика Тушля к 10 месяцам лишения свободы и Томаша Чермака к шести месяцам. Это был наименьший возможный приговор, в данном случае обоим грозило до трех лет лишения свободы.

Приговор был вынесен в тот же день, когда суд начал слушание дела. Оба подсудимых, которые до сих пор находились под стражей, были доставлены в суд под конвоем.

В своем заявлении на обвинительный акт Тушль заявил, что не имеет ничего против украинцев в целом, но осуждает, среди прочего, действия некоторых украинских националистов. Он извинился за ненормативную лексику, использованную в видео. При этом он добавил, что чувствует себя невиновным, но форма видео была неуместной.

Чермак сказал судье, что допустил ошибку, а также признал неуместность выступления.

Обвинение было подано государственным обвинителем по статье о клевете на нацию, расу, этническую группу или другую группу лиц, а также за разжигание ненависти к группе лиц или ограничение их прав и свобод.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно обвинительному акту, в августе этого года двое мужчин в прямом эфире транслировали в социальных сетях видео, в которых порочили украинцев.

Например, в одном из видео они призывали к контрдемонстрации на собрания украинцев, а Чермак, среди прочего, заявил: "Украинцы начинают размножаться здесь, одна демонстрация за другой. Мы должны действовать сейчас, иначе окажемся в аду".

В видео также содержится ряд унизительных и нецензурных высказываний, в которых украинцы называются "дерьмом", "грязными" и тому подобное.

Приговор не является окончательным, он может быть обжалован.