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Раді пропонують запровадити штрафи для українців, які не носять світловідбивачі в темний час

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 13:51
Раді пропонують запровадити штрафи для українців, які не носять світловідбивачі в темний час
ілюстрація поліції

Парламенту пропонується запровадити штрафи для пішоходів, які не використовуватимуть світловідбивні елементи або одяг із такими елементами в темний час доби або в умовах недостатньої видимості.

Джерело: законопроєкт №8155, зареєстрований нардепом від "Слуги народу" Володимиром Крейденком

Деталі: У документі зазначається, що в 2020 році уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху, згідно з якими, в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху".

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Водночас у Кодексі України про адміністративні

правопорушення відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність за невиконання цього пункту ПДР.

Звертається увага, що пішоходи нехтують дотриманням Правил дорожнього руху, і це не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод.

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За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні.

Пропонується, щоб пересування пішоходів проїжджою частиною доріг та узбіччями в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості без використання світловідбивних елементів тягнуло за собою попередження або штраф у розмірі трьох неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (тобто 51 гривню).

Теми: Верховна Радаштрафи
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