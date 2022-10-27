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Раде предлагают ввести штрафы для украинцев, которые не носят светоотражатели в темное время

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 октября 2022, 13:51
иллюстрация полиции

Парламенту предлагается ввести штрафы для пешеходов, которые не будут использовать светоотражающие элементы или одежду с такими элементами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Источник: законопроект №8155, зарегистрированный нардепом от "Слуги народа" Владимиром Крейденко

Детали: В документе отмечается, что в 2020 году правительство внесло изменения в Правила дорожного движения, согласно которым, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые движутся по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.д.) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения".

В то же время в Кодексе Украины об административных правонарушениях отсутствует норма, которая бы предусматривала административную ответственность за невыполнение этого пункта ПДД.

Обращается внимание, что пешеходы пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, и это не способствует предупреждению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

По статистике, именно низкая видимость пешеходов в темное время суток (особенно в осенне-зимний период) является одной из самых распространенных причин ДТП с фатальными последствиями в Украине.

Предлагается, чтобы передвижение пешеходов по проезжей части дорог и обочинам в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражающих элементов влекло за собой предупреждение или штраф в размере трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (то есть 51 гривню).

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Темы: Верховная Радаштрафы
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