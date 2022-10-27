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МЗС просить завести справу на російську омбудсменку, яка забрала собі викрадену в Маріуполі дитину

Олександр ШумілінЧетвер, 27 жовтня 2022, 14:49
Фото: РИА Новости

Міністерство закордонних справ України просить правоохоронні органи відкрити справу проти російської громадянки Львової-Бєлової, яка заявила, що "всиновила" вивезену дитину в Маріуполя.

Джерело: заява МЗС

Дослівно: "Вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій України в Росію та подальше їхнє всиновлення з боку російських громадян грубо порушують законодавство України, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, і Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року.

На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС України ініціює перед правоохоронними органами України відкриття справи проти російської громадянки Львової-Бєлової, в діях якої вбачаються ознаки кримінального правопорушення".

Деталі: МЗС закликало міжнародну спільноту рішуче засудити триваючі злочини Росії та її посадовців проти дітей на тимчасово окупованих українських територіях.

Що цьому передувало: Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що всиновила вивезену з Маріуполя українську дитину.

Теми: МаріупольРосіядіти
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