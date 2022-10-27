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МИД просит завести дело на российского омбудсмена, которая забрала себе похищенного в Мариуполе ребенка

Александр ШумилинЧетверг, 27 октября 2022, 14:49
МИД просит завести дело на российского омбудсмена, которая забрала себе похищенного в Мариуполе ребенка
Фото: РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины просит правоохранительные органы открыть дело против российской гражданки Львовой-Беловой, которая заявила, что "усыновила" вывезенного ребенка в Мариуполе.

Источник: заявление МИД     

Дословно: "Вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию и дальнейшее их усыновление со стороны российских граждан грубо нарушают законодательство Украины, а также Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательства государства-оккупанта не менять гражданского статуса детей, и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.

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По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы МИД Украины инициирует перед правоохранительными органами Украины открытие дела против российской гражданки Львовой-Беловой, в действиях которой усматриваются признаки уголовного преступления".

Детали: МИД призвал международное сообщество решительно осудить продолжающиеся преступления России и ее должностных лиц против детей на временно оккупированных украинских территориях.

Что этому предшествовало: Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что усыновила вывезенного из Мариуполя украинского ребенка.

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Темы: МариупольРосcиядети
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