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ДБР схопило колаборанта, призначеного окупантами «заступником міністра промисловості» Харківщини

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 жовтня 2022, 15:34
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Державне бюро розслідувань  затримало колаборанта, якого окупанти призначили так званим "заступником міністра промисловості" Харківщини.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "До активної фази агресії РФ колаборант працював головним державним інспектором одного з митних постів Харківської митниці, а коли прийшли росіяни — став "заступником міністра з промисловості" окупаційної адміністрації".

Деталі: Зрадник вербував місцеве населення та підбирав кадри для "митниці", яку російські загарбники намагались створити між окупованими Харківщиною та Донбасом.

Також затриманий вимагав публічно поширювати символіку Росії. Встановлено, що він був однією з головних дійових осіб під час відзначання одного з державних свят країни-агресора у Куп'янську.

Після звільнення Куп’янська, колаборант вирішив сховатися у Харкові, де його місце проживання встановили та затримали працівники ДБР.

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Теми: війнаХарківська областьУкраїнаРосія
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