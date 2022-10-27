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ГБР схватило коллаборанта, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины

Станислав ПогориловЧетверг, 27 октября 2022, 15:34
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Государственное бюро расследований задержало коллаборанта, которого оккупанты назначили так называемым "заместителем министра промышленности" Харьковщины.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "До активной фазы агрессии РФ коллаборант работал главным государственным инспектором одного из таможенных постов Харьковской таможни, а когда пришли россияне - стал "заместителем министра промышленности" оккупационной администрации".

Детали: Предатель вербовал местное население и подбирал кадры для "таможни", которую российские захватчики пытались создать между оккупированными Харьковщиной и Донбассом.

Также задержанный требовал публично распространять символику России. Установлено, что он был одним из главных действующих лиц во время празднования одного из государственных праздников страны-агрессора в Купянске.

После освобождения Купянска, коллаборант решил скрыться в Харькове, где его место жительства установили и задержали сотрудники ГБР.

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Темы: войнаХарьковская областьУкраинаРосcия
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