Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Харківщині знайшли могилу на 17 тіл, яку росіяни не дозволяли позначити

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 15:32
Масове поховання в Борівському районі, фото поліції Харківської області

У братській могилі в Борівському районі Харківської області у квітні було поховано щонайменше 17 людей, тепер тіла загиблих відправляють на експертизу.

Джерело: заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма, поліція Харківської області

Деталі: Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 

13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.

За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.

Пряма мова Сойми: "Попередньо, ми маємо дані про 17 тіл загиблих, але це може бути не точно. Як кажуть місцеві, наші хлопці відступали, загинули в бою і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. 

Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище і попрацювати на місці масового поховання. Люди знайшли три хрести – і в такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Всі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від д10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області, СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.

Читайте також: Останки матері зібрали у відро. Історія життя та загибелі родини, яку знайшли на стихійному цвинтарі в Лимані

Теми: Харківська областьвійнаполіція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші ніж в України

Усі новини...
Харківська область
За донати на Харківщину купили машину для розмінування за 18 млн
На Харківщині окупанти насаджували пропаганду РФ через шкільні підручники - прокуратура
ДБР схопило колаборанта, призначеного окупантами «заступником міністра промисловості» Харківщини
Останні новини
08:58
Глава МЗС Естонії виступив за повернення контролю на внутрішніх кордонах Шенгену
08:47
ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні
08:37
У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові
08:18
Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
07:58
Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю
07:48
фотоРосіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії
07:18
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів – зведення
06:22
КНДР запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
05:45
Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:44
ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу
Усі новини...