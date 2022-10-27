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На Харківщині знайшли могилу на 17 тіл, яку росіяни не дозволяли позначити

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 15:32
На Харківщині знайшли могилу на 17 тіл, яку росіяни не дозволяли позначити
Масове поховання в Борівському районі, фото поліції Харківської області

У братській могилі в Борівському районі Харківської області у квітні було поховано щонайменше 17 людей, тепер тіла загиблих відправляють на експертизу.

Джерело: заступник начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Дмитро Сойма, поліція Харківської області

Деталі: Про масове поховання повідомили мешканці села Копанки. Жителі розповіли слідству, що окупанти збирали тіла загиблих по всьому району. 

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13 квітня привезли на двох вантажівках, екскаватором вирили яму глибиною до 3 метрів і всі тіла скинули туди. Потім місце поховання зрівняли танками.

За попередніми даними, в могилі поховано щонайменше 17 людей. Як цивільні, так і військові ЗСУ. Три тіла військовослужбовців слідчі вилучили за перший день роботи.

Пряма мова Сойми: "Попередньо, ми маємо дані про 17 тіл загиблих, але це може бути не точно. Як кажуть місцеві, наші хлопці відступали, загинули в бою і їх тут поховали. Росіяни не поставили жодної позначки на могилі і не давали це зробити селянам. 

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Лише на Великдень дозволили людям прийти на кладовище і попрацювати на місці масового поховання. Люди знайшли три хрести – і в такий спосіб позначили периметр могили, прибрали бур’яни".

Деталі: Всі вилучені тіла будуть направлені на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від д10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області, слідчо-оперативна група Борівського відділу поліції, експерти, криміналісти, вибухотехніки, прокуратура Харківської області, СБУ продовжують працювати на місці масового поховання громадян України.

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Теми: Харківська областьвійнаполіція
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