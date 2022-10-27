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На Харьковщине нашли могилу на 17 тел, которую россияне не позволяли обозначить

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 15:32
На Харьковщине нашли могилу на 17 тел, которую россияне не позволяли обозначить
Массовое захоронение в Боровском районе, фото полиции Харьковской области

В братской могиле в Боровском районе Харьковской области в апреле было похоронено по меньшей мере 17 человек, теперь тела погибших отправляют на экспертизу.

Источник: заместитель начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Дмитрий Сойма, полиция Харьковской области

Детали: О массовом захоронении сообщили жители села Копанки. Жители рассказали следствию, что оккупанты собирали тела погибших по всему району. 

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13 апреля привезли на двух грузовиках, экскаватором вырыли яму глубиной до 3 метров и все тела сбросили туда. Затем место захоронения сравняли танками.

По предварительным данным, в могиле похоронено по меньшей мере 17 человек. Как гражданские, так и военные ВСУ. Три тела военнослужащих следователи изъяли за первый день работы.

Прямая речь Соймы: "Предварительно, мы имеем данные о 17 телах погибших, но это может быть не точно. Как говорят местные, наши ребята отступали, погибли в бою и их здесь похоронили. Россияне не поставили ни одной отметки на могиле и не давали это сделать жителям села.

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Только на Пасху разрешили людям прийти на кладбище и поработать на месте массового захоронения. Люди нашли три креста – и таким образом обозначили периметр могилы, убрали сорняки".

Детали: Все изъятые тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области, следственно-оперативная группа Боровского отдела полиции, эксперты, криминалисты, взрывотехники, прокуратура Харьковской области, СБУ продолжают работать на месте массового захоронения граждан Украины.

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Темы: Харьковская областьвойнаполиция
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