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Голова Сумщини показав наслідки російських ранкових прильотів: багато руйнувань

Четвер, 27 жовтня 2022, 15:36
Тут і далі фото з Telegram Живицького

Вранці 27 жовтня російські загарбники обстріляли Хотінську громаду з "Градів" та зі ствольної артилерії, в одному з сіл лунали вибухи і пошкоджені 5 приватних будинків.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Від ранкових вибухів, які чули і у Сумах, постраждала Хотінська громада. О 7:40 росіяни із артилерії обстріляли одне із сіл громади. На мирні вулиці та цивільних людей рашисти спрямували залпи із "Градів" та ще 33 снаряди зі ствольної артилерії 152 мм калібру. Вибухи були в центрі села: пошкоджені 5 приватних будинків". 

 

Деталі: Голова ОВА додав, що в одну з осель залетів снаряд і не розірвався. На щастя бабусю, яка там жила, напередодні забрала до себе донька в сусіднє село.

Також осколок наскрізь пробив дві стіни у бібліотеці та амбулаторії. Працівники дивом не постраждали. 

 

За словами Живицького, є руйнування і на місцевому аргопідприємстві. Також осколком зачепило сторожового собаку – він шокований.

 

Крім того, пошкоджені лінії електропередач, інтернет. 

 

Голова ОВА підкреслив, що на місці працюють енергетики, газовики, комунальні служби громади, правоохоронці та сапери.

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