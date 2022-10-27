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Глава Сумщины показал последствия российских утренних прилетов: много разрушений

Четверг, 27 октября 2022, 15:36
Здесь и далее фото из Telegram Живицкого

Утром 27 октября российские захватчики обстреляли Хотинскую общину из "Градов" и из ствольной артиллерии, в одном из сел раздавались взрывы и повреждены 5 частных домов.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "От утренних взрывов, которые слышали и в Сумах, пострадала Хотинская община. В 7:40 россияне из артиллерии обстреляли одно из сел общины. На мирные улицы и гражданских людей рашисты направили залпы из "Градов" и еще 33 снаряда из ствольной артиллерии 152 мм калибра. Взрывы были в центре села: повреждены 5 частных домов". 

 

Детали: Глава ОВА добавил, что в один из домов залетел снаряд и не разорвался. К счастью бабушку, которая там жила, накануне забрала к себе дочь в соседнее село. 

 

Также осколок насквозь пробил две стены в библиотеке и амбулатории. Работники чудом не пострадали.  

 

По словам Живицкого, есть разрушения и на местном аргопредприятии. Также осколком задело сторожевую собаку – она шокирована.

Кроме того, повреждены линии электропередач, интернет. 

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Глава ОВА подчеркнул, что на месте работают энергетики, газовики, коммунальные службы общины, правоохранители и саперы.

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