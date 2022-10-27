Медіум відправила до прокурора, а той попросив хабар за довідку про інвалідність

Правоохоронці затримали заступника керівника Кіровоградської прокуратури.

Джерело: ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.

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Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.

Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.

Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями.

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Його підозрюють у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.