Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медіум відправила до прокурора, а той попросив хабар за довідку про інвалідність

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 16:18
фото ДБР

Правоохоронці затримали заступника керівника Кіровоградської прокуратури.

Джерело: ДБР, СБУ

Деталі: За даними слідства, посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.

Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька - чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. "Медіум" вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора.

Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.

Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями.

 

Його підозрюють у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища.

ВІДЕО ДНЯ

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Теми: корупція
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Усі новини...
корупція
Грановський отримав підозру від НАБУ за організацію корупційної схеми на ОПЗ
САП оскаржила виправдальний вирок екснардепу у справі про незаконну компенсацію за житло
Дніпропетровщина: чиновники намагалися продати 17 тонн борошна з гумдопомоги
Останні новини
09:40
Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 "кадировців"
09:19
У Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії
09:13
Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300: зруйновано адмінбудівлю, 1 поранений
09:08
У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи
08:58
Глава МЗС Естонії виступив за повернення контролю на внутрішніх кордонах Шенгену
08:47
ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні
08:37
У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові
08:18
Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
07:58
Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю
07:48
фотоРосіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії
Усі новини...