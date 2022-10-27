Медиум отправила к прокурору, а тот попросил взятку за справку об инвалидности

Правоохранители задержали заместителя руководителя Кировоградской прокуратуры.

Источник: ГБР, СБУ

Детали: По данным следствия, чиновник за взятку обещал способствовать мужчине в оформлении группы инвалидности.

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Установлено, что местный житель обратился к экстрасенсу по поводу судьбы больного отца - стоит ли делать ему операцию или оформить инвалидность. "Медиум" решила подзаработать и предоставила контакт знакомого прокурора.

Чиновник намекнул, что процедура оформления инвалидности длительная, надо решать вопрос с председателем комиссии в другой области за 7,5 тысяч долларов.

Прокурор получил деньги вблизи места работы якобы для передачи председателю комиссии медико-социальной экспертизы. После чего был задержан правоохранителями.

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Его подозревают в склонении к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.