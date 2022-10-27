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Джонсон збирається просувати "план Маршалла" для України на міжнародній арені - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 16:32

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації для підтримки України та відбудови зруйнованої війною економіки.

Про це пише The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з виданням один із друзів Джонсона назвав це "планом Маршалла для України". Він впевнений, що "Борис залучить багато грошей" від приватних донорів.

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Повідомляється, що Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Джонсон став дуже популярним в Україні завдяки своїй підтримці Києва під час перебування на посаді прем'єр-міністра Британії.

Раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України стане складним проєктом "на покоління", але це також можливість і зробити її більш передовою і сучасною, ніж до війни, поєднуючи цей процес із наближенням до вступу у Євросоюз.

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На міжнародній конференції у Берліні представили позиційний документ "Відновлення України" - за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.

Теми: Борис ДжонсонУкраїна
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