Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон збирається просувати "план Маршалла" для України на міжнародній арені - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 16:32

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації для підтримки України та відбудови зруйнованої війною економіки.

Про це пише The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з виданням один із друзів Джонсона назвав це "планом Маршалла для України". Він впевнений, що "Борис залучить багато грошей" від приватних донорів.

Повідомляється, що Джонсон відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Джонсон став дуже популярним в Україні завдяки своїй підтримці Києва під час перебування на посаді прем'єр-міністра Британії.

Раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України стане складним проєктом "на покоління", але це також можливість і зробити її більш передовою і сучасною, ніж до війни, поєднуючи цей процес із наближенням до вступу у Євросоюз.

На міжнародній конференції у Берліні представили позиційний документ "Відновлення України" - за зразок взято План Маршалла з відбудови Західної Німеччини після Другої світової війни за допомогою США.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Борис ДжонсонУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

"Укренерго" скасував відключення світла у Київській області

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

Усі новини...
Борис Джонсон
Джонсон відмовився брати участь у виборах лідера консерваторів Британії
Джонсон і Сунак провели переговори, в експрем'єра Британії поки немає необхідних голосів – ЗМІ
Джонсон здобув підтримку, необхідну для участі в змаганні за пост прем’єра - ЗМІ
Останні новини
10:01
ОПЕК та США пішли на конфлікт: що буде з цінами на нафту
09:58
Втрати РФ за добу зросли на 480 осіб, два гелікоптери й літак
09:51
Шольц і Макрон пригрозили Байдену відповіддю через недобросовісну конкуренцію - ЗМІ
09:47
"Укренерго" скасував відключення світла у Київській області
09:40
Кадиров: У Херсонській області вбито 23 чеченці, поранено 58 "кадировців"
09:19
У Молдові заявили про ризик віялових відключень електроенергії
09:13
Вночі окупанти били по Миколаєву ракетами С-300: зруйновано адмінбудівлю, 1 поранений
09:08
У трьох районах Київщини можуть лунати вибухи через планові роботи
08:58
Глава МЗС Естонії виступив за повернення контролю на внутрішніх кордонах Шенгену
08:47
ООН відкинула звинувачення Росії в діяльності біолабораторій США в Україні
Усі новини...