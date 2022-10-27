Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон собирается продвигать "план Маршалла" для Украины на международной арене - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 16:32

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной экономики.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с изданием один из друзей Джонсона назвал это "планом Маршалла для Украины". Он уверен, что "Борис привлечет много денег" от частных доноров.

Реклама:

Сообщается, что Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать фонд.

Джонсон стал очень популярным в Украине благодаря своей поддержке Киева во время пребывания на посту премьер-министра Британии.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

ВИДЕО ДНЯ

На международной конференции в Берлине представили позиционный документ "Восстановление Украины" - за образец взят План Маршалла по восстановлению Западной Германии после Второй мировой войны с помощью США.

Темы: Борис ДжонсонУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: