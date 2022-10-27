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Джонсон собирается продвигать "план Маршалла" для Украины на международной арене - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 16:32

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания новой организации для поддержки Украины и восстановления разрушенной войной экономики.

Об этом пишет The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

В разговоре с изданием один из друзей Джонсона назвал это "планом Маршалла для Украины". Он уверен, что "Борис привлечет много денег" от частных доноров.

Сообщается, что Джонсон открыл офис в Вестминстере, из которого он надеется основать фонд.

Джонсон стал очень популярным в Украине благодаря своей поддержке Киева во время пребывания на посту премьер-министра Британии.

Ранее на этой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины станет сложным проектом "на поколение", но это также возможность и сделать ее более передовой и современной, чем до войны, сочетая этот процесс с приближением к вступлению в Евросоюз.

На международной конференции в Берлине представили позиционный документ "Восстановление Украины" - за образец взят План Маршалла по восстановлению Западной Германии после Второй мировой войны с помощью США.

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Темы: Борис ДжонсонУкраина
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