Путін повісив усіх собак на Захід і заявив, що все одно доведеться домовлятися

Президент Росії Володимир Путін, який напав на Україну і порушив світовий порядок, заявив, що це нібито колективний Захід в останні роки зробив низку кроків для загострення ситуації і що рано чи пізно йому доведеться починати "рівноправну розмову".

Джерело: Путін на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня в Москві

Пряма мова російського диктатора: "Події продовжують розвиватися за негативним сценарієм. Ба більше, вони переросли в масштабну системну кризу. І не тільки у військово-політичній, а й в економічній та гуманітарній сферах.

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Так званий Захід в останні роки – і особливо в останні місяці – зробив низку кроків на загострення. Але вони завжди грають на загострення – це і розпалювання війни в Україні, це провокації навколо Тайваню, і дестабілізація світового продовольчого та енергетичного ринків".

Деталі: За словами Путіна, останнє було зроблене не навмисно, а через низку "системних помилок західної влади". До цього він також відніс "знищення загальноєвропейських газопроводів".

Президент Росії запевняє, що Захід поставив на кін у "небезпечній, кривавій і брудній" грі "владу над світом".

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За словами Путіна, нібито Захід, а не країна-агресор Росія "заперечує суверенітет країн і народів, самобутність і унікальність, не рахується з інтересами інших держав".

Російський диктатор знову заявив, що Росія нібито пропонувала західним партнерам зміцнювати довіру і вибудовувати "систему колективної безпеки", але нібито Захід у грудні минулого року "вкотре просто відкинув" ці пропозиції.

На думку Путіна, зараз перед людством є два шляхи – або далі накопичувати тягар проблем, які всіх розчавлять, або все ж таки "разом спробувати знайти рішення – нехай і не ідеальні, але такі, що працюють, такі, що здатні зробити світ стабільнішим і безпечнішим".

Пряма мова російського диктатора: "Я завжди вірив у силу здорового глузду. Тому переконаний, що рано чи пізно і новим центрам багатополярного світоустрою, і Заходу доведеться почати рівноправну розмову про спільне для нас майбутнє. І чим раніше, там краще".