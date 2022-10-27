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Путин повесил всех собак на Запад и заявил, что все равно придется договариваться

Ирина БалачукЧетверг, 27 октября 2022, 17:56
Владимир Путин. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин, который напал на Украину и нарушил мировой порядок, заявил, что это якобы коллективный Запад в последние годы предпринял ряд шагов на обострение ситуации и что рано или поздно ему придется начинать "равноправный разговор".

Источник: Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября в Москве

Прямая речь российского диктатора: "События продолжают развиваться по негативному сценарию. Более того они переросли в масштабный системный кризис. И не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах.  

Так называемый Запад в последние годы – и особенно в последние месяцы – предпринял рад шагов на обострение. Но они всегда играют на обострение – это и разжигание войны в Украине, это провокации вокруг Тайваня, и дестабилизация мирового продовольственного и энергетического ринков".

Детали: По словам Путина, последнее было сделано не специально, а в силу ряда "системных ошибок западных властей". К этому он также отнес "уничтожение общеевропейских газопроводов".  

Президент России уверяет, что Запад поставил на кон в "опасной, кровавой и грязной" игре "власть над миром".

По словам Путина, якобы Запад, а не страна-агрессор Россия "отрицает суверенитет стран и народов, самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств".

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Российский диктатор снова заявил, что Россия якобы предлагала западным партнерам укреплять доверие и выстраивать "систему коллективной безопасности", но якобы Запад в декабре прошлого года "в очередной раз просто отшвырнули в сторону" эти предложения.  

По мнению Путина, сейчас перед человечеством есть два пути – или дальше накапливать груз проблем, которые всех раздавят, или все же "вместе попытаться найти решения – пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать мир более стабильным и безопасным".

Прямая речь российского диктатора: "Я всегда верил в силу здравого смысла. Поэтому убежден, что рано или поздно и новым центрам многополярного мироустройства, и Западу придется начать равноправный разговор об общем для нас будущем. И чем раньше, там лучше".

Темы: ПутинРосcияЗападвойна
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