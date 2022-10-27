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Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3, якими воює Україна

"Українська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 18:06
Білоруським військовим показали NLAW, Javelin і Panzerfaust 3, якими воює Україна
Фото: Belta

Білоруським військовим показали протитанкові ракетні комплекси NLAW, Javelin і німецький ручний протитанковий гранатомет Panzerfaust 3, якими воює українська армія.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Деталі: 26 жовтня на полігоні "Осиповицький" в Мінській області білорусі пройшли оперативні збори командного складу збройних сил РБ, щоб узагальнити досвід війни в Україні і скорегувати бойову підготовку ЗС РБ у новому навчальному році.

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Військовим показали протитанкові ракетні комплекси NLAW і Javelin, а також німецький ручний протитанковий гранатомет Panzerfaust 3.

Дослівно: "Найімовірніше, ЗС РФ передали своїм колегам кілька захоплених під час боїв зразків, щоб білоруські військові могли на власні очі побачити "знаменитого "Джавеліна"", а не розглядати його за картинками з інтернету.

Чи продемонстрували російські колеги на собі застосування західних зразків озброєння, не повідомляється. Сподіваємося, що білоруські військові і так уже бачили в інтернеті наслідки застосування NLAW, Javelin і Panzerfaust 3 по бронетанковій техніці".

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Теми: БілорусьУкраїназброя
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