Белорусским военным показали NLAW, Javelin и Panzerfaust 3, которыми воюет Украина

Белорусским военным показали противотанковые ракетные комплексы NLAW, Javelin и немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3, которыми воюет украинская армия.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"

Детали: 26 октября на полигоне "Осиповичский" в Минской области Беларуси прошло оперативное собрание командного состава вооруженных сил РБ, чтобы обобщить опыт войны в Украине и скорректировать боевую подготовку ВС РБ в новом учебном году.

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Военным показали противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, а также немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3.

Дословно: "Скорее всего, ВС РФ передали своим коллегам несколько захваченных во время боев образцов, чтобы белорусские военные могли воочию увидеть "знаменитого "Джавелина"", а не рассматривать его по картинкам из интернета.

Продемонстрировали ли российские коллеги на себе применение западных образцов вооружения, не сообщается. Надеемся, что белорусские военные и так уже видели в интернете последствия применения NLAW, Javelin и Panzerfaust 3 по бронетанковой технике".