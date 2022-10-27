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Зеленський про Трампа: Тоді не було вторгнення РФ, не знаю, як би він реагував

Катерина ТищенкоЧетвер, 27 жовтня 2022, 18:40
Зеленський про Трампа: Тоді не було вторгнення РФ, не знаю, як би він реагував
Володимир Зеленський і Дональд Трамп, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що не може звинувачувати експрезидента США Дональда Трампа у недостатній підтримці України, оскільки за його президентства не було повномасштабного вторгнення РФ у нашу країну.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera

Пряма мова: "Байден допомагає нам більше, ніж було до нього. Але при цьому я не можу звинувачувати зараз Трампа, тому що при ньому повномасштабного вторгнення не було, і тому я не знаю, як би він реагував".

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Деталі: Відповідаючи на питання, чи непокоїть його можливе повернення Трампа до влади, Зеленський зазначив також, що це справа американського народу, і він не має на це жодного впливу.

Разом з тим, президент заявив, що деякі меседжі, які лунають під час передвиборчої кампанії у США, турбують Україну.

Пряма мова: "Є меседжі, які непокоять нас. Вони, мені здається, політичні, тому що лунають під час виборчого процесу в США, щодо зниження підтримки України, тощо. Я вважаю, що це передвиборчі кроки. Будемо принаймні в це вірити.

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Що стосується підтримки Америки, двопартійна підтримка є, вона зберігається, і в Конгресі повна підтримка зберігається. Авжеж, якщо буде перевантажена політична атмосфера, може щось змінитися, подивимось".

Теми: ЗеленськийТрампСША
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