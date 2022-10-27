Зеленский о Трампе: Тогда не было вторжения РФ, не знаю, как бы он реагировал

Президент Владимир Зеленский заявляет, что не может обвинять экс-президента США Дональда Трампа в недостаточной поддержке Украины, поскольку при его президентстве не было полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

Источник: Зеленский в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera

Прямая речь: "Байден помогает нам больше, чем было до него. Но при этом я не могу обвинять сейчас Трампа, потому что при нем полномасштабного вторжения не было, и поэтому я не знаю, как бы он реагировал".

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Детали: Отвечая на вопрос, беспокоит ли его возможное возвращение Трампа к власти, Зеленский отметил также, что это дело американского народа, и он не имеет на это никакого влияния.

Вместе с тем, президент заявил, что некоторые месседжи, которые звучат во время предвыборной кампании в США, беспокоят Украину.

Прямая речь: "Есть месседжи, которые беспокоят нас. Они, мне кажется, политические, потому что звучат во время избирательного процесса в США, о снижении поддержки Украины и тому подобное. Я считаю, что это предвыборные шаги. Будем по крайней мере в это верить.

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Что касается поддержки Америки, двухпартийная поддержка есть, она сохраняется, и в Конгрессе полная поддержка сохраняется. Конечно, если будет перезагружена политическая атмосфера, может что-то измениться, посмотрим".