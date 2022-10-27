Глава МЗС Латвії про виступ Путіна на Валдаї: майже репетиція захисної промови у Гаазі
Четвер, 27 жовтня 2022, 18:58
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс іронічно прокоментував заяви президента РФ Владіміра Путіна про те, що винуватцем війни в Україні є не Росія, а Захід.
Про це пише "Європейська правда".
"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі або в Нюрнберзі", - написав Ринкевичс у Twitter.
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Латвійський міністр ретвітнув допис кремлівської агенції РІА Новості: "Путін: не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій на Україні".
Путін у четвер виступив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Москві.
Раніше Ринкевичс заявляв, що у Росії достатньо ресурсів для ведення тривалої війни в Україні, тому важливо, щоб Захід не розслаблявся в наданні допомоги.
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