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Глава МИД Латвии о выступлении Путина на Валдае: почти репетиция защитной речи в Гааге

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 18:58

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич иронично прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о том, что виновником войны в Украине является не Россия, а Запад.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал Ринкевич в Twitter.

Латвийский министр ретвитнул сообщение кремлевского агентства РИА Новости: "Путин: не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине".

Путин в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

Ранее Ринкевичс заявлял, что у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся в оказании помощи.

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Темы: ПутинЛатвия
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