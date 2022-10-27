Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Латвии о выступлении Путина на Валдае: почти репетиция защитной речи в Гааге

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 18:58

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич иронично прокомментировал заявления президента РФ Владимира Путина о том, что виновником войны в Украине является не Россия, а Запад.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Это почти как репетиция защитительной речи в Международном трибунале в Гааге или в Нюрнберге", - написал Ринкевич в Twitter.

Реклама:

Латвийский министр ретвитнул сообщение кремлевского агентства РИА Новости: "Путин: не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине".

Путин в четверг выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве.

Ранее Ринкевичс заявлял, что у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны в Украине, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся в оказании помощи.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ПутинЛатвия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Путин
В Польше снятая с выборов кандидатка извинилась перед Путиным за то, что назвала его преступником
Путин "открыл" школу в разбомбленном Мариуполе: к диктатору вывели ребенка, чтобы "поблагодарил"
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
Все новости...
Реклама: