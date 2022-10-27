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У Польщі покарали депутата, який назвав "дебілами" тих, хто підтримує санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 19:20

Комітет з питань депутатської етики польського Сейму покарав депутата від партії "Конфедерація" Януша Корвін-Мікке попередженням за його образливі пости у Twitter.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі PAP повідомила голова комітету Моніка Фалей.

Клопотання про покарання Корвін-Мікке було подано громадянином Польщі. Йдеться про два твіти політика від 20 та 27 вересня, в яких він написав: "Коли ви нарешті, купка ідіотів, зрозумієте, що санкції проти Росії б'ють по нас!!!?" та "Хто виступає за санкції проти Росії – той диверсант, зрадник .... або просто (швидше за все) патентований дебіл!".

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У середу комітет Сейму з етики одноголосно покарав Корвін-Мікке попередженням за ці дописи. Депутат з'явився на засідання, але, як повідомила Фалей, "не для того, щоб уточнити свої слова і якось відреагувати на цей запит, а прийшов зі сваркою і очікуванням, що комітет з питань депутатської етики вибачиться перед ним".

За її словами, Корвін-Мікке заявив, що як не почує вибачень від членів комітету, то "порушить це питання в Європейському Союзі за те, що його переслідують, за те, що він говорить політичні слова". Після цього він вийшов із зали засідань комітету.

"Його слова ображають гідність депутата і добре ім'я Сейму, а його поведінка шкодить польській державності. Я боюся, що він просто робить це на догоду аудиторії своїх виборців, своїх прихильників, які зараз будуть живитися тим, що народний депутат програє справу в Комітеті з питань депутатської етики", – вважає Фалей.

ВІДЕО ДНЯ

Януш Корвін-Мікке – лідер ультраправої партії "Конфедерація", відомий проросійськими поглядами та популістськими заявами. Зокрема він їздив в окупований Крим через територію Росії та висловлював пропозиції про об’єднання Варшави з Москвою.

Теми: Польща
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