В Польше наказали депутата, который назвал "дебилами" тех, кто поддерживает санкции против РФ

Комитет по вопросам депутатской этики польского Сейма наказал депутата от партии "Конфедерация" Януша Корвин-Микке предупреждением за его оскорбительные посты в Twitter.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии PAP сообщила председатель комитета Моника Фалей.

Ходатайство о наказании Корвин-Микке было подано гражданином Польши. Речь идет о двух твитах политика от 20 и 27 сентября, в которых он написал: "Когда вы наконец, кучка идиотов, поймете, что санкции против России бьют по нам!!!?" и "Кто выступает за санкции против России - тот диверсант, предатель .... или просто (скорее всего) патентованный дебил!".

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В среду комитет Сейма по этике единогласно наказал Корвин-Микке предупреждением за эти сообщения. Депутат явился на заседание, но, как сообщила Фалей, "не для того, чтобы уточнить свои слова и как-то отреагировать на этот запрос, а пришел с ссорой и ожиданием, что комитет по вопросам депутатской этики извинится перед ним".

По ее словам, Корвин-Микке заявил, что если не услышит извинений от членов комитета, то "поднимет этот вопрос в Европейском Союзе за то, что его преследуют, за то, что он говорит политические слова". После этого он вышел из зала заседаний комитета.

"Его слова оскорбляют достоинство депутата и доброе имя Сейма, а его поведение вредит польской государственности. Я боюсь, что он просто делает это в угоду аудитории своих избирателей, своих сторонников, которые сейчас будут питаться тем, что народный депутат проигрывает дело в Комитете по вопросам депутатской этики", - считает Фалей.

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Януш Корвин-Микке - лидер ультраправой партии "Конфедерация", известный пророссийскими взглядами и популистскими заявлениями. В частности он ездил в оккупированный Крым через территорию России и высказывал предложения об объединении Варшавы с Москвой.