Уряд Фінляндії пропонує виділити 30 млн євро на підтримку України у 2023 році

Уряд Фінляндії в четвер підготував проєкт бюджету на 2023 рік, у якому зокрема передбачив кошти на допомогу Україні та будівництво паркану на кордоні з Росією.

Як передає "Європейська правда", таке міститься в описі документу.

Пропонується збільшити на 1,5 мільйона євро бюджет Сил оборони Фінляндії для покриття витрат на допомогу Україні, а також виділити додаткові кошти на заміну оборонного обладнання, що постачається в Україну. Це збільшить бюджет Сил оборони до 74 мільйонів євро.

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Крім того, 30 мільйонів євро уряд Фінляндії пропонує виділити на підтримку через внесок до міжнародних фондів або як пряму підтримку. Частина цих коштів буде передана посольству Фінляндії в Україні для здійснення закупівель у фінських підприємств оборонної промисловості.

Окрім того, в проєкті бюджету Фінляндії уряд заклав шість мільйонів євро в межах пілотного проекту "Східний прикордонний бар'єр", який передбачає зверення паркану на кордоні з Росією.

Будівництво паркану розпочнеться з пілотної ділянки протяжністю три кілометри у 2023 році. У межах пілоту перевірять спосіб будівництва, функціональність, прикордонний контроль, а також модель співпраці з власниками прикордонних земельних ділянок.

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Згідно з планом прикордонної служби Фінляндії, загороджувальний бар'єр покриє близько 15% (200 кілометрів) східного кордону "на найбільш важливих для прикордонного контролю ділянках". Раніше в міністерстві внутрішніх справ Фінляндії повідомляли, що оцінюють загальний бюджет проєкту в 139 мільйонів євро.

Нагадаємо, Фінляндія вже надала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, останній із них було затверджено на початку жовтня. Загальна вартість цієї допомоги оцінюється в 93 мільйони євро.