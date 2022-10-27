Уряд Фінляндії пропонує виділити 30 млн євро на підтримку України у 2023 році

Уряд Фінляндії в четвер підготував проєкт бюджету на 2023 рік, у якому зокрема передбачив кошти на допомогу Україні та будівництво паркану на кордоні з Росією.

Як передає "Європейська правда", таке міститься в описі документу.

Пропонується збільшити на 1,5 мільйона євро бюджет Сил оборони Фінляндії для покриття витрат на допомогу Україні, а також виділити додаткові кошти на заміну оборонного обладнання, що постачається в Україну. Це збільшить бюджет Сил оборони до 74 мільйонів євро.

Крім того, 30 мільйонів євро уряд Фінляндії пропонує виділити на підтримку через внесок до міжнародних фондів або як пряму підтримку. Частина цих коштів буде передана посольству Фінляндії в Україні для здійснення закупівель у фінських підприємств оборонної промисловості.

Окрім того, в проєкті бюджету Фінляндії уряд заклав шість мільйонів євро в межах пілотного проекту "Східний прикордонний бар'єр", який передбачає зверення паркану на кордоні з Росією.

Будівництво паркану розпочнеться з пілотної ділянки протяжністю три кілометри у 2023 році. У межах пілоту перевірять спосіб будівництва, функціональність, прикордонний контроль, а також модель співпраці з власниками прикордонних земельних ділянок.

Згідно з планом прикордонної служби Фінляндії, загороджувальний бар'єр покриє близько 15% (200 кілометрів) східного кордону "на найбільш важливих для прикордонного контролю ділянках". Раніше в міністерстві внутрішніх справ Фінляндії повідомляли, що оцінюють загальний бюджет проєкту в 139 мільйонів євро.

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Нагадаємо, Фінляндія вже надала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, останній із них було затверджено на початку жовтня. Загальна вартість цієї допомоги оцінюється в 93 мільйони євро.