Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд Фінляндії пропонує виділити 30 млн євро на підтримку України у 2023 році

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 19:46
Уряд Фінляндії пропонує виділити 30 млн євро на підтримку України у 2023 році
прапор Фінляндії, фото Pixabay

Уряд Фінляндії в четвер підготував проєкт бюджету на 2023 рік, у якому зокрема передбачив кошти на допомогу Україні та будівництво паркану на кордоні з Росією.

Як передає "Європейська правда", таке міститься в описі документу.

Пропонується збільшити на 1,5 мільйона євро бюджет Сил оборони Фінляндії для покриття витрат на допомогу Україні, а також виділити додаткові кошти на заміну оборонного обладнання, що постачається в Україну. Це збільшить бюджет Сил оборони до 74 мільйонів євро.

Реклама:

Крім того, 30 мільйонів євро уряд Фінляндії пропонує виділити на підтримку через внесок до міжнародних фондів або як пряму підтримку. Частина цих коштів буде передана посольству Фінляндії в Україні для здійснення закупівель у фінських підприємств оборонної промисловості.

Окрім того, в проєкті бюджету Фінляндії уряд заклав шість мільйонів євро в межах пілотного проекту "Східний прикордонний бар'єр", який передбачає зверення паркану на кордоні з Росією.

Будівництво паркану розпочнеться з пілотної ділянки протяжністю три кілометри у 2023 році. У межах пілоту перевірять спосіб будівництва, функціональність, прикордонний контроль, а також модель співпраці з власниками прикордонних земельних ділянок.

ВІДЕО ДНЯ

Згідно з планом прикордонної служби Фінляндії, загороджувальний бар'єр покриє близько 15% (200 кілометрів) східного кордону "на найбільш важливих для прикордонного контролю ділянках". Раніше в міністерстві внутрішніх справ Фінляндії повідомляли, що оцінюють загальний бюджет проєкту в 139 мільйонів євро.

Нагадаємо, Фінляндія вже надала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, останній із них було затверджено на початку жовтня. Загальна вартість цієї допомоги оцінюється в 93 мільйони євро.

Теми: Фінляндіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
21:08
Туреччина зекономила 2 мільярди доларів на електроенергії завдяки імпорту російської нафти
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: