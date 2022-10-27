Правительство Финляндии предлагает выделить 30 млн евро на поддержку Украины в 2023 году

Правительство Финляндии в четверг подготовило проект бюджета на 2023 год, в котором в частности предусмотрело средства на помощь Украине и строительство забора на границе с Россией.

Как передает "Европейская правда", такое содержится в описании документа.

Предлагается увеличить на 1,5 миллиона евро бюджет Сил обороны Финляндии для покрытия расходов на помощь Украине, а также выделить дополнительные средства на замену оборонного оборудования, поставляемого в Украину. Это увеличит бюджет Сил обороны до 74 миллионов евро.

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Кроме того, 30 миллионов евро правительство Финляндии предлагает выделить на поддержку через вклад в международные фонды или как прямую поддержку. Часть этих средств будет передана посольству Финляндии в Украине для осуществления закупок у финских предприятий оборонной промышленности.

Кроме того, в проект бюджета Финляндии правительство заложило шесть миллионов евро в рамках пилотного проекта "Восточный пограничный барьер", который предусматривает обращение забора на границе с Россией.

Строительство забора начнется с пилотного участка протяженностью три километра в 2023 году. В рамках пилота проверят способ строительства, функциональность, пограничный контроль, а также модель сотрудничества с владельцами приграничных земельных участков.

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Согласно плану пограничной службы Финляндии, заградительный барьер покроет около 15% (200 километров) восточной границы "на наиболее важных для пограничного контроля участках". Ранее в министерстве внутренних дел Финляндии сообщали, что оценивают общий бюджет проекта в 139 миллионов евро.

Напомним, Финляндия уже предоставила девять пакетов военной помощи Украине, последний из них был утвержден в начале октября. Общая стоимость этой помощи оценивается в 93 миллиона евро.