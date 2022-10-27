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Пентагон: Росія поки не планує застосування "брудної бомби"

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 20:09

Очільник міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що американська сторона поки не бачить ознак підготовки Росією провокації з використанням "брудної бомби", в чому вона звинувачує Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Остін сказав на брифінгу в четвер, представляючи Національну стратегію оборони США.

"Ми не бачили нічого, що б вказувало на те, що Путін ухвалив рішення про застосування "брудної бомби". Також ми не бачили ніяких ознак, що таке планує Україна. Насправді ж українська влада заявила нам, що такого в їхніх планах немає", – сказав глава Пентагону.

Він підкреслив, що США "важливо говорити і з союзниками, і з противниками, аби гарантувати, що ми зменшуємо градус небезпечної риторики і підтримуємо канали зв’язку".

Останніми днями міністр оборони Росії Сергєй Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов активізували телефонні розмови з західними колегами про нібито заплановану провокацію України.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що у РФ заплановані ще контакти по військовій лінії через нібито плани Києва використати "брудну бомбу".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в понеділок заявив, що інспектори організації найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про "брудну бомбу".

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Теми: СШАРосія
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