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Пентагон: Россия пока не планирует применение "грязной бомбы"

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 20:09

Глава министерства обороны США Ллойд Остин заявил, что американская сторона пока не видит признаков подготовки Россией провокации с использованием "грязной бомбы", в чем она обвиняет Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Остин сказал на брифинге в четверг, представляя Национальную стратегию обороны США.

"Мы не видели ничего, что бы указывало на то, что Путин принял решение о применении "грязной бомбы". Также мы не видели никаких признаков, что такое планирует Украина. На самом же деле украинские власти заявили нам, что такого в их планах нет", - сказал глава Пентагона.

Он подчеркнул, что США "важно говорить и с союзниками, и с противниками, чтобы гарантировать, что мы уменьшаем градус опасной риторики и поддерживаем каналы связи".

В последние дни министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов активизировали телефонные разговоры с западными коллегами о якобы запланированной провокации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у РФ запланированы еще контакты по военной линии из-за якобы планов Киева использовать "грязную бомбу".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник заявил, что инспекторы организации в ближайшее время посетят два ядерных объекта в Украине на фоне обвинений России о "грязной бомбе".

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Темы: СШАРосcия
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