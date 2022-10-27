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Сунак із Шольцом погодилися підтримувати санкційний тиск на РФ і допомагати Україні

Четвер, 27 жовтня 2022, 20:25

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер провів першу телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Сунак і Шольц обговорили партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і висловили сподівання, що "продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів".

"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем'єр-міністр (Британії) та канцлер (Німеччини) погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій", – йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили співпрацю між Великою Британією та Європейським Союзом щодо спільних викликів, зокрема Росії та глобальної енергетичної безпеки.

Раніше Сунак провів телефонні розмови з президентами США та України.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

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Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.

Читайте також: Лідер, якого не обирали: хто такий Ріші Сунак і чому він став прем'єром Британії.

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