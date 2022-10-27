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Сунак с Шольцом согласились поддерживать санкционное давление на РФ и помогать Украине

Четверг, 27 октября 2022, 20:25

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг провел первый телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в офисе британского премьера.

Сунак и Шольц обсудили партнерские отношения во время пребывания на должностях министров финансов своих стран и выразили надежду, что "продолжат развивать дружеские отношения на должностях лидеров".

"Обсуждая отвратительные атаки России в Украине, премьер-министр (Британии) и канцлер (Германии) согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на Путина с помощью жестких санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество между Великобританией и Европейским Союзом относительно общих вызовов, в частности России и глобальной энергетической безопасности.

Ранее Сунак провел телефонные разговоры с президентами США и Украины.

Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

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Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии.

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