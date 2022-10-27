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Сунак с Шольцом согласились поддерживать санкционное давление на РФ и помогать Украине

Четверг, 27 октября 2022, 20:25

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в четверг провел первый телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в офисе британского премьера.

Сунак и Шольц обсудили партнерские отношения во время пребывания на должностях министров финансов своих стран и выразили надежду, что "продолжат развивать дружеские отношения на должностях лидеров".

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"Обсуждая отвратительные атаки России в Украине, премьер-министр (Британии) и канцлер (Германии) согласились с необходимостью продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на Путина с помощью жестких санкций", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество между Великобританией и Европейским Союзом относительно общих вызовов, в частности России и глобальной энергетической безопасности.

Ранее Сунак провел телефонные разговоры с президентами США и Украины.

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Как сообщалось, 25 октября король Британии Чарльз III попросил бывшего министра финансов Риши Сунака сформировать правительство.

Сунак заменил на посту Лиз Трасс, которая на прошлой неделе объявила об отставке после шести недель пребывания в должности.

В политике Сунак находится с 2015 года и до назначения премьером он успел поработать в парламентском комитете по вопросам экологии и министерствах жилищного строительства и финансов.

Читайте также: Лидер, которого не выбирали: кто такой Риши Сунак и почему он стал премьером Британии.

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